Выигравшие лицензию на Олимпийские игры спортсмены определились в Карагандинской области

На главных стартах четырехлетки будут выступать три карагандинских спортсмена. В Управлении физической культуры и спорта Карагандинской области назвали их имена, передает корреспондент агентства Kazinform.

Фото пресс-службы Управления физической культуры и спорта Карагандинской области

Карагандинская спортсменка Ксения Игнатова стала обладательницей олимпийской квоты. Пловчиха показала высокие достижения на разных мировых стартах, что в сумме дало ей возможность и право представлять Казахстан на Олимпиаде-2024.

Фото пресс-службы Управления физической культуры и спорта Карагандинской области

В сборную Казахстана по плаванию на Играх в Париже вошли два спортсмена. Адильбек Мусин (г. Астана) выступит на дистанции 100 метров баттерфляем, а также примет участие в стометровке вольным стилем. Ксения Игнатова будет соревноваться на дистанции 100 метров на спине. Состязания по плаванию на главных стартах четырёхлетия начнутся 26 июля и продлятся до 4 августа.

А 2 августа уроженке Сарани воспитаннице школы-интерната колледжа им. А. Молдагуловой (отделение г. Темиртау), а ныне представительнице Школы высшего спортивного мастерства Карагандинской области Ксении Игнатовой исполнится 19 лет. Талантливая спортсменка буквально взлетела в плавании. В 2021 году она заняла первое место на V Молодёжных играх РК в Актобе. А в 24-м уже на взрослом чемпионате Азии в городе Нью-Кларк-Сити (Филиппины), где участвовали спортсмены из 45 стран, Ксения завоевала пять медалей, из которых четыре золотых, и установила два континентальных рекорда. Тренирует ее Станислав Осинский.

Напомним, что до этого лицензию на выступление в Париже завоевал карагандинец Данил Мусабаев в батутной гимнастике.

Фото: акимат Карагандинской области

Так же определился еще один участник Олимпиады от Карагандинской области. В главных играх четырехлетия в Париже примет участие легкоатлет Давид Ефремов.

Фото пресс-службы Управления физической культуры и спорта Карагандинской области

Все решилось после обнародования мирового итогового олимпийского рейтинга в беге с барьерами.

- Да, Давид прошел, он едет на Олимпиаду. С 9 июля у сборной пройдут сборы в Алматинской области, а 29-го вылетаем в Париж, – сообщил Дмитрий Карпов, главный тренер РК по лёгкой атлетике.

Давид Ефремов будет отстаивать честь Казахстана на дистанции 110 метров с барьерами. Он сильнейший в этом виде в РК, чемпион Азии, рекордсмен страны.

Таким образом, в составе олимпийской сборной Казахстана в Париже выступят трое спортсменов из Карагандинской области – Данил Мусабаев, Ксения Игнатова и Давид Ефремов.