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VII съезд политической партии «ADAL» проходит в Нур-Султане

Автор:  
Акбота Кузекбай
19 Ноября 2020, 15:32
VII съезд политической партии «ADAL» проходит в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - VII съезд политической партии «ADAL» проходит в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В повестку дня внеочередного съезда политической партии «ADAL» включены вопросы выдвижения членов партии в качестве кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента и утверждения партийного списка кандидатов в депутаты, представляемого для регистрации в Центральную избирательную комиссию РК. Также участники обсудят предвыборную программу партии «ADAL».

Как отметил председатель партии Серик Султангали, «ADAL» готовится к предстоящим выборам, которые состоятся 10 января 2021 года.

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«Наша партия модернизировалась. Чтобы соответствовать современным требованиям, мы должны владеть новыми технологиями. Мы провели обновление. Время идет, уже прошло четыре года с того времени, когда мы не прошли в предыдущий Парламент. Я много анализировал, советовался много», - отметил журналистам Серик Султангали, рассказывая о работе партии.

Кроме того, в ходе съезда планируется презентовать информационный интернет-портал партии, а также подписать меморандум между политической партией и РОО «Союз фермеров Казахстана».

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