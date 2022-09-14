VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий открылся в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в столичном Дворце Независимости начал свою работу VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Главная тема Съезда определена как «Роль лидеров мировых и традиционных религий в духовном и социальном развитии человечества в постпандемический период».

В преддверии VII Съезда, 13 сентября, состоялось XX заседание Секретариата Съезда под председательством спикера Сената Парламента Казахстана, руководителя Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий Маулена Ашимбаева.

Визит Папы Римского Франциска, Верховного имама аль-Азхара шейха Ахмеда ат-Тайеба, Ашкеназского раввина Израиля Давида Лау является особенностью предстоящего религиозного форума.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступит с приветственной речью. Ожидается, что выступят на съезде и главы делегаций.

В рамках съезда планируется рассмотреть ряд актуальных тематических блоков, вынесенных в формат секционных заседаний форума.

Так, секционные заседания съезда будут проходить по четырем направлениям: «Роль религий в укреплении духовных и моральных ценностей в современном мире», «Роль образования и религиозного просвещения в укреплении уважительного сосуществования религий и культур, справедливости и мира», «Вклад религиозных лидеров и политиков в продвижение глобального межрелигиозного диалога и мира, противодействие экстремизму, радикализму и терроризму, особенно на религиозной почве», «Вклад женщины в благополучие и устойчивое развитие общества и роль религиозных сообществ в поддержке социального статуса женщины».

Согласно программе мероприятия состоится церемония награждения «Астанинской международной премией за вклад в межрелигиозный диалог» и Почетной медалью Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

В съезде принимают участие 108 делегаций из 50 стран мира, среди которых духовные лидеры мировых и традиционных религий от ислама, христианства, буддизма, иудаизма, индуизма, даосизма, зороастризма, синтоизма, а также политических и общественных деятелей, представителей международных организаций, экспертного сообщества.

В столицу Казахстана прибыло большое количество представителей и зарубежных СМИ. По официальным данным, зарегистрировалось около 200 иностранных журналистов, в числе которых представители Euronews, BBC, CNN, Bloomberg, Al Jazeera и других.

Папа Римский Франциск прибыл в Казахстан 13 сентября после обеда.

Президент РК встретил Папу Римского Франциска в международном аэропорту Нур-Султана.

Торжественная церемония встречи Папы Римского Франциска состоялась в Акорде.

Позже Папа Римский встретился с представителями гражданского общества и дипломатического корпуса в Центральном киноконцертном зале «Казахстан» и выступил с речью. В мероприятии принял участие Глава государства Касым-Жомарт Токаев.

В своей речи Понтифик высказал удовлетворение своим апостольским визитом на древнюю казахскую землю. Как сказал Папа Римский Франциск, он прибыл сюда в качестве паломника мира с целью поиска диалога и единства.

В рамках официального визита Папы Римского в период Съезда сегодня в столице ожидается проведение масштабной религиозной мессы - основной литургической службы в латинском обряде Римско-католической церкви.

Мессу смогут посетить представители любой религии и конфессии. В общей сложности в молебне примут участие около трех тыс. паломников из разных стран мира. Мероприятие состоится на территории международного выставочного центра EXPO на площади перед павильоном Nur Alem.

Прямую трансляцию Съезда можно посмотреть на сайте Акорды и официальном акаунте в Facebook.