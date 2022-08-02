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VII ЭКСПО «Китай-Евразия» пройдет в августе в Урумчи
2 Августа 2022 15:11

VII ЭКСПО «Китай-Евразия» пройдет в августе в Урумчи

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – VII ЭКСПО «Китай-Евразия» пройдет с 25 по 30 августа в городе Урумчи (Синьцзян-Уйгурский автономный район, СУАР КНР), передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Бюро выставки.

Согласно сообщению Бюро, ЭКСПО пройдет в онлайн и офлайн форматах. В рамках ЭКСПО, помимо главного Тяньшаньского форума, планируется провести такие мероприятия, как неделя выставок китайской и зарубежной культуры, Евразийская международная неделя моды, конкурс дизайна текстильной одежды и другие.

Кроме того, состоятся ряд международных онлайн-выставок. Выставочная площадь составит 9 тыс. квадратных метров и будет разделена на три выставочные зоны: инвестиционного сотрудничества, международную и специальных административных районов КНР (Сянган, Аомэнь), а также зону торговли товарами. Последняя посвящена таким сферам, как цифровое и высокотехнологичное оборудование, общественная профилактика эпидемий и здравоохранение, культурный туризм и спортивная индустрия, энергетика, экологически чистые строительные материалы, сельскохозяйственная продукция и продукты питания, текстиль и одежда, механическое оборудование и специальные транспортные средства.

Предшественницей ЭКСПО «Китай-Евразия» считается Урумчийская внешнеторговая экономическая ярмарка, которая проводилась в г. Урумчи с 1992 года на ежегодной основе, вплоть до 2010 года.


Фото: aca.co.id

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