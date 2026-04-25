Выход на KASE и AIX может стать дешевле для казахстанских компаний: Нацбанк назвал условие

По его словам, сейчас крупные казахстанские компании получают кредитные рейтинги у международных агентств — Moody’s, Fitch Ratings и S& P Global Ratings, что требует значительных затрат.

— Если у тебя есть международный рейтинг — это хорошо. Но если ты, допустим, средняя компания, которая не может потратить несколько десятков или сотен тысяч долларов на получение международного рейтинга, и тебе не нужно выходить на международный рынок, а ты хотел выйти на KASE (Казахстанская фондовая биржа) либо на AIX (Astana International Exchange), то ты можешь получить этот (рейтинг — прим. ред.) дешевле, — пояснил председатель.

По мнению регулятора, создание национального рейтингового агентства станет важным элементом финансовой инфраструктуры страны. Такие рейтинги используются при выпуске ценных бумаг, а также в банковском надзоре и инвестиционных решениях.

— Эти рейтинги используются для целей эмиссии ценных бумаг: облигаций, акций. Они также используются в банковском надзоре. Мы считаем, что национальное рейтинговое агентство — это неотъемлемый элемент общей финансовой инфраструктуры, как биржа, центральный депозитарий и остальные элементы. Поэтому важно его создать и создать совместно с рынком. То есть Национальный банк не собирается создавать его самостоятельно, потому что мы полагаем, что здесь рынок должен играть ведущую роль, — отметил глава регулятора.

Он отметил, что рейтинги будут использоваться для принятия инвестиционных и надзорных решений, поэтому участие Национального банка на начальном этапе будет востребовано рынком.

Напомним, в марте Мажилис в первом чтении одобрил законопроект, предусматривающих создание Национального рейтингового агентства.