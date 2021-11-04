ВИЭ начали применять казахстанские сельхозтоваропроизводители

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В целях снижения выбросов парниковых газов со стороны сельхозтоваропроизводителей наблюдается интерес к использованию возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Об этом сообщил первый вице-министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время в стране уже есть ряд успешных примеров сельхозтоваропроизводителей, использующих установки по переработке отходов скота, это 9 – птицефабрик, 7 – свиноводческих хозяйств, 8 – молочно-товарных ферм. При этом, за счет оказания мер государственной поддержки к 2030 году планируется увеличить количество птицефабрик, использующих установки по переработке отходов – до 20 единиц, свиноводческих хозяйств – до 15, молочно-товарных ферм – до 40», - сказал Айдарбек Сапаров в ходе заседания Правительства.

Он также отметил, что в целях снижения выбросов парниковых газов со стороны сельхозтоваропроизводителей наблюдается интерес к использованию возобновляемых источников энергии. Так, по данным акиматов областей, более 7 618 хозяйств используют солнечные панели, 33 хозяйства – ветряные генераторы.

При этом, за счет реализации мер инвестиционного субсидирования к 2030 году планируется увеличить количество хозяйств, использующих солнечные панели до 27 000 единиц, а ветряных генераторов – до 50.

«Применение возобновляемых источников энергии не только создает инфраструктуру для обводнения пастбищ и обеспечивает водой хозяйства, но и за счет экономии топлива и электроэнергии, позволяет экономить финансовые средства сельхозтоваропроизводителей», - отметил Айдарбек Сапаров.

«Вместе с тем, начата реализация Программы Всемирного Банка по устойчивому развитию животноводства, которая предполагает применение принципов зеленого роста в секторе мясного животноводства. Программа подразумевает сокращение выбросов парниковых газов при производстве говядины, в том числе выбросов таких источников как: интестинальная ферментация, уборка, хранение и использование навоза, производство кормов», - пояснил первый вице-министр.

По прогнозам министерства, объем производства продукции сельского хозяйства до 2030 года составит 15 трлн тенге, что возможно вызовет изменения в окружающей среде, повлияет на доступность водных ресурсов и деградацию земли. На сегодняшний день на сельское хозяйство приходится 9,1% всех выбросов парниковых газов, из них доля животноводства составляет 62%.