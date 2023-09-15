Видишь высокообразованных людей и сам подтягиваешься - член президентского кадрового резерва

Член президентского молодежного кадрового резерва Айбол Аргынгазинов был зачислен в список в 2021 году. Корреспондент МИА «Казинформ» узнал о качествах, которые необходимы для прохождения отборочных испытаний и возможностях, которые открываются перед членами резерва.

Президентский кадровый резерв – это ряд мероприятий, позволяющий показать знания и навыки молодёжи, результат которой обеспечит продвижение по карьерной лестнице в государственных органах и квазигосударственном секторе.

По поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаев отбор проходит раз в 2 года.

Айбол Аргынгазинов удостоился звания члена президентского молодежного кадрового резерва в 2021 году. Он рассказал почему решил участвовать в проекте.

«К участию меня побудила личная заинтересованность. На меня очень повлиял мой друг – выпускник президентской стипендии «Болашак». По возвращению из Соединённых Штатов Америки он посоветовал мне участвовать, более того, приводил кейсы по подготовке к отборочным испытаниям за что я очень благодарен моему товарищу. В ходе прохождения испытаний я убедился в прозрачности и конкурентоспособности конкурса», – поделился Айбол Аргынгазинов.

В конкурсе могут участвовать граждане Республики Казахстан в возрасте не старше 35 лет с высшим образованием, опытом работы не менее 5 лет и наличием сертификата о владении государственным языком (не ниже уровня В1). Отбор разделён на 2 блока по 6 этапов.

«Отборочные испытания проходили с сентября по декабрь 3 месяца, с учётом сроков между этапами. 70% испытаний проходит в онлайн-режиме, удобно, потому что участвовать могут люди из разных точек земного шара. Последние два-три тура проходят в очном режиме «Ассессмент-центр» и «Собеседование с экспертной комиссией», – добавил победитель конкурса.

Президентский кадровый резерв направлен на выявление молодых талантов, руководствующихся общественными и государственными интересами, также являющихся экспертами в выбранном профессиональном направлении.

«Конкурс достаточно большой, в 2019 году 300 человек и в 2021 году 50 человек и в этом году тоже планируется отобрать 50 человек», – сообщил Айбол Аргынгазинов.

Несмотря на большой конкурс, по словам победителя, он не сталкивался со сложностями во время прохождения отборочных испытаний.

«Трудными могут показаться первые два тура – тесты, где от участников требуется очень быстрый ответ. На каждую задачу даётся около минуты. От участников требуется быстрота, собранность и процесс ускоренного мышления. Полагаю, что наверняка рассматривается уровень креативного мышления, это уже относится к этапу «Решения ситуативных заданий», то есть даётся определённая ситуация, решение которой необходимо написать в жанре эссе», – сказал победитель отборочных испытаний 2021.

Айбол Аргынгазинов назвал качества необходимые кандидату для успешного прохождения всех отборочных испытаний: ответственность, патриотизм и высокий профессионализм.

«Я думаю к необходимым качествам кандидата относится личная ответственность. Также важно чувство патриотизма, когда кандидат болеет за своё дело. Думает о будущем своей страны. И связывает своё будущее со своей страной, то есть видит карьерный рост именно здесь. Прежде всего необходим высокий профессионализм и глубокие знания специальной области», – отметил Аргынгазинов.

На вопрос корреспондента «как долго Вы ожидали назначения?», спикер ответил, что был зачислен в резерв в декабре 2021 года, а назначение получил в январе 2022 года.

После получения членства в президентском списке резерва победители отборочных испытаний могут встретиться на совместных, специально организованных, мероприятиях, например, посвященных тонкостям государственного управления на базе Назарбаев университета, Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан и Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы.

«У кандидата появляется много возможностей в плане карьерного продвижения, поскольку данный проект является социальным лифтом для продвижения молодёжи. Помимо карьерного продвижения кандидат получает вдохновляющий рост в плане личного развития, то есть когда человек видит вокруг себя высокообразованных продвинутых людей из казахстанской молодёжи, то он и сам подтягивается, улучшая собственные качества и ставит перед собой новые вызовы», – заключил Айбол Аргынгазинов.

На сегодняшний день, Айбол Аргынгазинов занимает должность Директора Департамента бюджетного кредитования, Национального фонда Республики Казахстан и взаимодействия по вопросам финансового сектора Министерства финансов Республики Казахстан.

Согласно информации с сайта АО «Фонд проблемных кредитов», Аргынгазинов окончил экономический факультет Евразийского национального университета имени Л. Н. Гумилева, бакалавр экономики и бизнеса, магистр экономических наук Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (г. Москва).