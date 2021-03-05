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    11:58, 05 Март 2021 | GMT +6

    Видимость менее 50 метров: дороги закрывают в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области из-за ухудшения погодных условий закрывают движение на республиканских автодорогах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации департамента по чрезвычайным ситуациям, видимость на дорогах сейчас - менее 50 метров. Чтобы избежать аварий, с 10.15 часов для всех видов транспорта закрыли движение на дорогах:

    - М-36 «граница РФ (на Екатеринбург) – Алматы» км 729-856 (от границы Костанайской области до Акмолинской области);

    - Р-11 «Кокшетау – Рузаевка» км 61-196 (от границы Акмолинской области до села Рузаевка);

    - А-16 «Жезказган-Петропавловск» км 595-781 (от границы Акмолинской области до города Сергеевки);

    - Р-58 «Булаево – Возвышенка – Мологвардейское – Кирово – Киялы – Рощинское» – км 0-194 (от города Булаево до села Киялы);

    - Р-59 «Рощинское – Корнеевка - Волошинка» км 46-87 (от села Корнеевка до села Волошинка);

    - Р-60 «Возвышенка –Тимирязево» км 0-119 от села Волошинка до села Тимирязево);

    - Р-61 «Тимирязево– с. Сарыколь – гр. области» км 0-32 (от села Тимирязево до границы Костанайской области).

    Спасатели рекомендуют водителям не выезжать за пределы населенных пунктов и не подвергать опасности жизнь и здоровье свое и пассажиров.



    Теги:
    Дороги Погода Северо-Казахстанская область Транспорт Общество
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