Видимость менее 50 метров: дороги закрывают в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области из-за ухудшения погодных условий закрывают движение на республиканских автодорогах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации департамента по чрезвычайным ситуациям, видимость на дорогах сейчас - менее 50 метров. Чтобы избежать аварий, с 10.15 часов для всех видов транспорта закрыли движение на дорогах:

- М-36 «граница РФ (на Екатеринбург) – Алматы» км 729-856 (от границы Костанайской области до Акмолинской области);

- Р-11 «Кокшетау – Рузаевка» км 61-196 (от границы Акмолинской области до села Рузаевка);

- А-16 «Жезказган-Петропавловск» км 595-781 (от границы Акмолинской области до города Сергеевки);

- Р-58 «Булаево – Возвышенка – Мологвардейское – Кирово – Киялы – Рощинское» – км 0-194 (от города Булаево до села Киялы);

- Р-59 «Рощинское – Корнеевка - Волошинка» км 46-87 (от села Корнеевка до села Волошинка);

- Р-60 «Возвышенка –Тимирязево» км 0-119 от села Волошинка до села Тимирязево);

- Р-61 «Тимирязево– с. Сарыколь – гр. области» км 0-32 (от села Тимирязево до границы Костанайской области).

Спасатели рекомендуют водителям не выезжать за пределы населенных пунктов и не подвергать опасности жизнь и здоровье свое и пассажиров.



