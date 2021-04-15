Видимость дорожных знаков и разметки проверяют в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Департаментом полиции города на сегодняшний день проводится обследование улично-дорожной сети. Приняты меры по повышению уровня организации дорожного движения в столице для снижения травматизма на дорогах. Одним из важных направлений обследований является проверка надлежащего содержания дорожной разметки, в части обеспечения ее видимости, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г. Нур-Султана.

Состояние дорожной разметки и ее видимость напрямую влияет на дорожную безопасность, создает комфортные условия, дисциплинирует водителей и исключает конфликтные точки.

Как сообщили в ДП, в рамках обследования организована очистка дорожной разметки с использованием специализированной техники подрядных организаций.

По результатам обследования к административной ответственности привлечены 8 руководителей подрядных организаций, отвечающих за содержание и очистку дорожного полотна, в том числе дорожной разметки.

«Также, организованы подготовительные мероприятия к производству работ по нанесению дорожной разметки. В настоящее время ведётся осмотр транспортных средств и техники по нанесению дорожной разметки, на предмет их соответствия требованиям по допуску к безопасной эксплуатации на дорогах. Ввиду особенностей технологии влияющей на качество и долгосрочность эксплуатации дорожной разметки, производство работ по нанесению разметки начнутся в апреле месяце», - сообщили в пресс-службе ДП.







