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    14:09, 15 Апрель 2021 | GMT +6

    Видимость дорожных знаков и разметки проверяют в столице

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Департаментом полиции города на сегодняшний день проводится обследование улично-дорожной сети. Приняты меры по повышению уровня организации дорожного движения в столице для снижения травматизма на дорогах. Одним из важных направлений обследований является проверка надлежащего содержания дорожной разметки, в части обеспечения ее видимости, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г. Нур-Султана.

    Состояние дорожной разметки и ее видимость напрямую влияет на дорожную безопасность, создает комфортные условия, дисциплинирует водителей и исключает конфликтные точки.

    Как сообщили в ДП, в рамках обследования организована очистка дорожной разметки с использованием специализированной техники подрядных организаций.

    По результатам обследования к административной ответственности привлечены 8 руководителей подрядных организаций, отвечающих за содержание и очистку дорожного полотна, в том числе дорожной разметки.

    «Также, организованы подготовительные мероприятия к производству работ по нанесению дорожной разметки. В настоящее время ведётся осмотр транспортных средств и техники по нанесению дорожной разметки, на предмет их соответствия требованиям по допуску к безопасной эксплуатации на дорогах. Ввиду особенностей технологии влияющей на качество и долгосрочность эксплуатации дорожной разметки, производство работ по нанесению разметки начнутся в апреле месяце», - сообщили в пресс-службе ДП.




    Теги:
    Дороги Транспорт Астана Правоохранительные органы
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