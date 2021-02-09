Видимость 50 метров: закрыт участок дороги в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области снова закрывают дороги, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации департамента по чрезвычайным ситуациям, с 20:00 часов из-за ухудшения погоды – низовая метель, порывистый ветер, видимость 50 метров – закрыто движение для автотранспорта на участке автодороге Р-58 Булаево – Возвышенка – Молодогвардейское – Кирово – Киялы – Рощинское, км 0 (Булаево) - км 228 (Рощинское).

Напомним, ранее в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК сообщили о закрытии 10 участков автодорог республиканского значения.

Непогода бушует в Северо-Казахстанской области не первые сутки. В воскресенье спасатели эвакуировали из снежных заносов более 20 автомобилей и 60 человек.