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    20:55, 08 Февраль 2021 | GMT +6

    Видимость 50 метров: закрыт участок дороги в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области снова закрывают дороги, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации департамента по чрезвычайным ситуациям, с 20:00 часов из-за ухудшения погоды – низовая метель, порывистый ветер, видимость 50 метров – закрыто движение для автотранспорта на участке автодороге Р-58 Булаево – Возвышенка – Молодогвардейское – Кирово – Киялы – Рощинское, км 0 (Булаево) - км 228 (Рощинское).

    Напомним, ранее в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК сообщили о закрытии 10 участков автодорог республиканского значения.

    Непогода бушует в Северо-Казахстанской области не первые сутки. В воскресенье спасатели эвакуировали из снежных заносов более 20 автомобилей и 60 человек.


    Теги:
    Дороги Погода Северо-Казахстанская область Происшествия, ЧС
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