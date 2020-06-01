Видеожетонами оснастят работников скорой помощи в Павлодарской области
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Сотрудники службы 103 Павлодарской области будут использовать мобильные видеокамеры на каждом выезде, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«Для полного оснащения региональной станции скорой помощи требуется 70 видеожетонов», - сообщили журналистам на станции скорой медицинской помощи Павлодарской области.
21 мая в приказ министра здравоохранения №450 «Об утверждении Правил оказания скорой медицинской помощи в Республике Казахстан» внесли изменения, отметили здесь. Согласно им работники региональных станций скорой помощи должны быть обеспечены мобильными видеокамерами. Это необходимо для повышения качества и контроля оказанной помощи. Кроме того, такая мера позволит избегать конфликтных ситуаций, которые возникают во время работы службы 103.
«В Павлодарской области уже готовятся к приобретению специального оборудования», - уточнили на станции скорой помощи.
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