Видеоуроки молодого учителя из Мангистауской области собрали более 800 тысяч просмотров в сети

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Марат Каниев - молодой учитель. Сегодня он обучает детей казахскому языку и казахской литературе в родном селе Акшукуре. У мангистауского учителя, который начал преподавать только 2 года назад, есть уже свои достижения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я родился в селе Акшукур Тупкараганского района Мангистауской области. В 2015 году получил среднее образование в Акшукурской школе-лицее, обучался в Туркестанском международном казахско-турецком университете по специальности учитель казахского языка и литературы. После окончания университета я вернулся в родное село и стал работать учителем в школе. Вот уже третий год работаю учителем казахского языка и литературы. В нашей школе 1680 учеников. А в селе проживает около 12 тысяч жителей. В профессию учителя я пришел добровольно, по своему желанию. В детстве мы все мечтаем стать обладателями разных профессий. Я тоже в свое время хотел быть полицейским или даже летчиком. В итоге выбрал путь учителя», - рассказывает Марат Каниев.

Он поделился, что пришел на путь учителя искренне - по велению сердца.

«В прошлом году началась пандемия, и, как известно, мы перешли на дистанционный формат обучения. Правда, вначале мы не понимали тонкостей онлайн-обучения. Таким образом, я разработал 1-2 видеоурока и загрузил его на YouTube. Мои первые видеоуроки получили положительную оценку и поддержку от моих коллег и пользователей сети. Затем я начал улучшать видеоуроки и загружать. Мой опыт стал увеличиваться. Я в совершенстве научился разрабатывать и проводить видеоуроки. Со временем мой труд стали видеть и использовать на благо не только мои же ученики, но и школьники и учителя из других регионов страны», - вспоминает собеседник.

Молодой учитель скачал на YouTube более 150 видеоуроков, собравшихся уже сегодня более 800 тысяч просмотров.

«Сегодня работа YouTube-канала временно приостановлена из-за перехода на традиционный формат обучения. Но в ближайшее время буду онлайн-уроки восстанавливать. Очень много благодарят по видеоурокам, некоторые мои коллеги тоже высказывают свои идеи. Пандемия в целом, включая дистанционное обучение, стала неожиданностью как для учителей, так и для родителей и учеников. Это было одно испытание, после которого мы показали, что должны быть готовы в любом случае», - говорит молодой учитель.

«В нашей школе 34 учителей-мужчин. Все они преподают разные предметы. Буквально вчера в нашей школе прошел слет учителей-мужчин. Собрались учителя-мужчины всей области, обменялись мнениями о выборе педагогической специальности мужчинами. В последние годы отношение к профессии учителя меняется у большинства. Сегодня статус учителя закреплен законом, растет ответственность, улучшаются условия. Поддерживаю и приветствую молодых людей, которые хотят стать учителями. Главное - нужно выбирать профессию всем сердцем и чувствовать, что на нее ложится большая ответственность». - считает М. Каниев.