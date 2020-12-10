Видеотрансляция с избирательных участков законодательством не предусмотрена - ЦИК РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В законодательстве не предусмотрено право вести видеотрансляцию с избирательных участков. Об этом заявил член Центральной избирательной комиссии РК Серик Сыдыков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Осуществление видеотрансляции с избирательных участков законодательством не предусмотрено», - сказал Серик Сыдыков на заседании Центризбиркома.

Было отмечено, что согласно подпункту 61) статьи 2 Закона Республики Казахстан «О связи» запись (фото-, аудио- и видео-) не является категорией, аналогичной трансляции (выходу в прямой эфир). Из чего, следует, что регулирование данных процессов должно осуществляться раздельно.

В данном случае наблюдатели являются правомочными участниками избирательного процесса, соответственно их деятельность четко регулируется законодательством о выборах и иным законодательством. Регулирование деятельности касается не только обязанностей, но и прав, в которое и входит отсутствие права вести видеотрансляцию с избирательного участка наблюдателем, осуществляющим свои функции.