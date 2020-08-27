Видеотеку для дистанционного обучения сформировали в помощь учителям школ в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Все летние каникулы учебные учреждения Восточно-Казахстанской области вели подготовку к новому формату обучения детей. О разработанных вспомогательных материалах стало известно на ежегодном августовском совещании работников образования с участием акима ВКО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр региона.

Как отметила руководитель управления образования ВКО Сайрангуль Жумадилова, в новом учебном году количество учеников увеличилось на полторы тысячи по сравнению с прошлым годом и превысило 189 тысяч. Половина из них начнет свое обучение в дистанционном формате.

Чтобы качественно проводить онлайн-уроки, создается образовательная среда, решаются вопросы по обеспечению учащихся компьютерами и подключению к интернету.

До начала учебного года все учителя области обучились на 40-часовых асинхронных онлайн-курсах от Центра педагогического мастерства по использованию цифровых платформ.

Кроме того, в помощь педагогам разработан цифровой образовательный контент, состоящий из 1 200 уроков. Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу» по области совместно с педагогами подготовили 304 видеоурока по геометрии, физике, биологии, русскому языку и литературе для учащихся 8-9 классов.

На текущий период выпущено 272 урока с участием 82 педагогов школ городов Усть-Каменогорска и Семей.

В области сформированы видеотека более трех тысяч уроков, банк ресурсов, материалы для дистанционного обучения. Для педагогов проведено более двух тысяч вебинаров.

При этом в штатном режиме будут обучаться 373 малокомплектные школы с контингентом 41 986 детей. Обучение будет организовано в две смены, с полуторачасовым перерывом между сменами, со строгим соблюдением режима проветривания и дезинфекции помещений после каждого урока. В школах будет введен масочный режим и усилен медицинский контроль.

Глава региона Даниал Ахметов поручил обеспечить безопасность и сохранение здоровья детей при открытии школ. Взять на особый контроль обеспеченность дезинфицирующими средствами и средствами санитарной безопасности, тепловизорами, санитайзерами, защитными ковриками у входа, масками, бактерицидными лампами.