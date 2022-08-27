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Видеосвязь с семьей и близкими внедрили во всех воинских частях
27 Августа 2022 17:42

Видеосвязь с семьей и близкими внедрили во всех воинских частях

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Видеосервис «Отбасымен бейнеқоңырау» («Видеосвязь с семьей и близкими») введен в Вооруженных силах РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Первыми сервис запустили в столичной десантно-штурмовой бригаде. Сервис «Отбасымен бейнеқоңырау» для видеосвязи с родителями военнослужащих срочной службы организован по поручению министра обороны генерал-полковника Руслана Жаксылыкова. Пилотный телемост, проведенный в столичной десантно-штурмовой бригаде, показал целесообразность внедрения сервиса во всех воинских частях Вооруженных сил.

В первой видеосвязи приняли участие командование воинской части, солдаты срочной службы и их родители. К программе были подключены свыше 30 абонентов.

Во время телемоста «Отбасымен бейнеқоңырау» военнослужащие срочной службы смогли увидеть своих близких, поделились впечатлениями о службе и новых достижениях.

Особый интерес вызвала информация, представленная командованием части. Командир бригады полковник Нурлан Карибаев рассказал об особенностях службы десантников, заместитель командира части по воспитательной и идеологической работе подполковник Талгат Кулманов - об организации отдыха и социальном обеспечении. Командованием бригады были также обсуждены вопросы питания военнослужащих срочной службы, в том числе в полевых условиях, а также проводимые обязательные мероприятия по охране здоровья воинов.

Видеосервис «Отбасымен бейнеқоңырау» («Видеосвязь с семьей и близкими») с сегодняшнего дня будет внедрена во всех воинских частях Вооруженных сил на постоянной основе.


Фото: gov.kz




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