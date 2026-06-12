Видеословарь жестового языка «е-Ымдау» запущен в Казахстане

Официально начал работу новый цифровой ресурс в сфере инклюзивного образования, передает Kazinform со ссылкой на Минпросвещения.

Видеословарь жестового языка «е-Ымдау» направлен на расширение возможностей детей и взрослых с нарушением слуха в обучении, общении и участии в жизни общества.

Проект реализуется при поддержке научно-методического совета РГУ «Национальный научно-практический центр развития специального и инклюзивного образования» Министерства просвещения Республики Казахстан и Комитета дошкольного и среднего образования.

Главная особенность «е-Ымдау» заключается в интерактивной информационной базе, где слова и понятия представлены с помощью визуальной демонстрации жестов.

Благодаря автоматизированной системе поиска пользователи могут быстро найти нужное слово и ознакомиться с его правильным исполнением на жестовом языке.

Ресурс доступен на казахском и русском языках. Видеословарь можно скачать через App Store или использовать онлайн на официальном сайте Национального научно-практического центра развития специального и инклюзивного образования.

«е-Ымдау» охватывает 21 лексическую тему. Видеословарь направлен на расширение доступа граждан с нарушением слуха к информации, облегчение изучения жестового языка и повышение качества инклюзивного образования.

Запуск проекта создает дополнительные возможности для получения качественного образования и полноценного участия в жизни общества для граждан с особыми образовательными потребностями, отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось о том, что статус жестового языка могут официально закрепить в Казахстане.