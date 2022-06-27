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Видеосъемка правонарушений не запрещена законодательством – МВД РК
27 Июня 2022 12:27

Видеосъемка правонарушений не запрещена законодательством – МВД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве внутренних дел РК разъяснили правомерность видеосъемки нарушений закона другими гражданами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Действующее законодательство не запрещает гражданам фиксировать правонарушение и лицо его совершившее с помощью фото- и видеосъемки», - сообщили в пресс-службе МВД в ответ на запрос редакции МИА «Казинформ».

В соответствии с частью 2 статьи 145 Гражданского кодекса опубликование, воспроизведение и распространение изобразительного произведения: картина, фотография, кинофильм и другие, где изображено другое лицо, допускается лишь с согласия изображенного. Такого согласия не требуется, если это установлено законодательными актами.

«Согласно статье 802 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях (далее – КоАП) поводом к возбуждению дела об административном правонарушении является сообщение или заявление физических и юридических лиц. Согласно статье 768 КоАП, данные лица могут представлять доказательства по делу», - говорится в ответе.


Автор:
Корреспондент

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