Видеоролики, экоакция, пение в унисон: как поклонники Димаша из разных стран поздравляют своего кумира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Поклонники творчества всемирно известного казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергена со всех уголков земного шара шлют поздравление с днем рождения своему любимому певцу, передает МИА «Казинформ».

Норвежские почитатели творчества Димаша Кудайбергена записали веселый поздравительный ролик ко дню рождения музыканта, приглашая его станцевать вместе в этот знаменательный день, сообщается на официальной странице в Facebook Посольства РК в Норвегии.

Финские dears также творчески подошли к своему онлайн-поздравлению. Они записали видеоролик, где вместе с Димашем на казахском языке поют одну из его самых лиричных композиций «Дайдидау». Впрочем, совместное пение с залом – далеко не редкость на вечерах артиста. Чем не импровизированный концерт?

«Поздравления с днем рождения от #SuomiDears @dimashqfinland our нашей талантливой суперзвезде #Dimash #Kudaibergenov, которая подарила невероятное чувство единства и искренней дружбы миллионам людей из разных стран», - трогательно подписали фанаты видеоролик, размещенный на странице в Facebook Посольства Казахстана в Финляндии.

Члены фан-клуба «Dimash Estonian Dears» вовсе организовали экологическую акцию – высадили в честь Димаша Кудайбергена дерево в парке Кадриорг в городе Таллинне. Здесь же открыли памятный знак в надежде на то, что когда-нибудь этот парк с 300-летней историей сможет услышать пение их любимого певца. В мероприятии принял участие посол Казахстана в Эстонии Нурлан Сейтимов.

В фан-клубе Димаша в Эстонии более 500 человек, отмечается в сообщении на странице Посольства РК в Эстонии в Facebook.