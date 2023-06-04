Видеоролик в поддержку композиции Димаша Кудайбергена транслируется на Таймс-Сквере

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 3 июня на одном из самых больших и известных LED-экранов нью-йоркского Таймс-Сквера запущен видеоролик в поддержку нового музыкального клипа Димаша Кудайбергена «Omir» и его предстоящего сольного концерта в Малайзии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Dimashnews.com.

Трансляция трех видеороликов организована официальным фан-клубом казахстанского артиста. В течение суток они будут транслироваться на LED-экране каждые 20 минут.

Напоминаем, что первый сольный концерт Димаша Кудайбергена в столице Малайзии Куала-Лумпуре пройдет 24 июня.

Ранее Димаш Кудайберген представил новый музыкальный клип «Omir». Ее он посвятил всем своим поклонникам.