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Видеоролик к 100-летию Розы Баглановой сняли в Акмолинской области
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Акмолинские полицейские сняли видеролик в честь столетнего юбилея народной артистки Казахстана и СССР, Халық Қаһарманы Розы Баглановой, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, участники творческого коллектива департамента полиции Карлыгаш Ташимова, Айгерим Жакупбаева, Айдана Исина и Бекзат Жумаенов исполнили наиболее известные композиции Розы Баглановой «Інкәрім ай», «Ах, Самара городок» и «Әдемі ау».
«Сегодня перед полицейским ведомством стоят первостепенные задачи по идеологическому воспитанию молодых сотрудников полиции, обеспечению преемственности поколений, а возвращение к истокам национальной культуры – это прекрасная возможность развить в молодых полицейских дух патриотизма, любви к своей Родине и гордости за своих соотечественников», - поделились в ведомстве.
По задумке авторов, в четырехминутном видеоролике словно соединились две эпохи: современность и 50-е годы прошлого века, на которые пришелся пик популярности великой казахской певицы.
Несколько минут погрузят зрителей в атмосферу советской квартиры 50-х годов прошлого столетия, а также современные будни полицейских, случаи оказания помощи гражданам, оказавшимся в трудных ситуациях.
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