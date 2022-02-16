Видеоролик к 100-летию Розы Баглановой сняли в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Акмолинские полицейские сняли видеролик в честь столетнего юбилея народной артистки Казахстана и СССР, Халық Қаһарманы Розы Баглановой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, участники творческого коллектива департамента полиции Карлыгаш Ташимова, Айгерим Жакупбаева, Айдана Исина и Бекзат Жумаенов исполнили наиболее известные композиции Розы Баглановой «Інкәрім ай», «Ах, Самара городок» и «Әдемі ау».

«Сегодня перед полицейским ведомством стоят первостепенные задачи по идеологическому воспитанию молодых сотрудников полиции, обеспечению преемственности поколений, а возвращение к истокам национальной культуры – это прекрасная возможность развить в молодых полицейских дух патриотизма, любви к своей Родине и гордости за своих соотечественников», - поделились в ведомстве.

По задумке авторов, в четырехминутном видеоролике словно соединились две эпохи: современность и 50-е годы прошлого века, на которые пришелся пик популярности великой казахской певицы.

Несколько минут погрузят зрителей в атмосферу советской квартиры 50-х годов прошлого столетия, а также современные будни полицейских, случаи оказания помощи гражданам, оказавшимся в трудных ситуациях.