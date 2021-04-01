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телерадиокомплекс президента РК
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22:36, 31 Март 2021 | GMT +6
Видеоролик «Елбасы арманы – елорда» представил Телерадиокомплекс Президента РК
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Телерадиокомплекс Президента РК представил видеоролик «Елбасы арманы – елорда». Об этом передает МИА «Казинформ».
Теги:
Елбасы
Первый Президент - Елбасы
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