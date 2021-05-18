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    13:36, 18 Май 2021 | GMT +6

    Видеонаблюдение в школах Казахстана будет контролировать полиция

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Камеры видеонаблюдения школ должны быть выведены в центры оперативного управления департаментов полиции. Об этом заявил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Самый главный вопрос - благополучие и безопасность детей. Родители, когда отправляют своего ребенка в школу, детский сад или колледж, должны понимать, что они отправляют его в безопасное место, что дети находятся в безопасности. Для этого необходимо создать соответствующую безопасную среду. Чудовищные события в школе города Казани должны стать для нас уроком. Мы об этом уже говорили. Поэтому должны быть комплексные системные меры», - сказал Асхат Аймагамбетов.

    Как подчеркнул министр, к вопросу безопасности детей нужно относиться серьезно. Также Асхат Аймагамбетов отметил, что объекты образования должны быть обеспечены «тревожными кнопками». Глава МОН остановился и на вопросе по обеспечению школ камерами видеонаблюдения.

    «В первую очередь, камеры видеонаблюдения всех городских школ должны быть выведены в центры оперативного управления ДП. Должны быть решены вопросы качества картинки, разрешения видеокамер, хранения данных. Есть совместный приказ Министерства образования и науки и МВД. Сейчас наши коллеги вместе с другими госорганами смотрят и дают замечания, в том числе по локации установления видеокамер, по качеству и другим параметрам», - отметил министр.

    Кроме того, он отметил важность привлечения специализированной охраны и работы психологов.

    «Важно, чтобы в таких ситуациях каждый сотрудник организации образования, пусть это будет учитель или повар, в том числе наши дети, знали, как себя вести и как действовать в таких ситуациях. Для этого необходимо проводить учения. Мы сейчас в соответствующие инструкции, обязательные нормы вводим. При аттестации организаций образования будем смотреть не только на учебные планы, программы, качество знаний, а насколько школа является безопасной, как соблюдены регламенты», - рассказал Асхат Аймагамбетов.

    «Вы можете увидеть, когда наши школы проходят международные аккредитацию, что смотрят в первую очередь - насколько дети и сотрудники умеют действовать в сложных ситуациях. Это очень важные навыки. Эти стандарты мы сейчас включаем», - сказал министр.


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