Видеонаблюдение установили во всех школах СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области во всех организациях образования установили камеры видеонаблюдения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На заседании акимата руководитель управления образования Гульмира Каримова сообщила, что в прошлом году на обеспечение видеонаблюдением выделили 259 млн тенге. В этом – дополнительно 65,8 млн тенге.

«Сейчас в организациях образования 11 588 видеокамер. К Центру оперативного управления департамента полиции подключены 232 школы, 27 детских садов, 24 областных учреждений. В плане подключить ещё 35 объектов в течение августа-сентября», - проинформировала Г. Каримова.

Устанавливают в школах области тревожные кнопки. В управлении обещают, что к 1 сентября кнопки будут в 224 школах, 28 детских садах и 20 учреждениях образования. Речевое оповещение подключили на 181 объекте.

Руководитель департамента по обеспечению качества в сфере образования Айнагуль Сураганова на брифинге сообщила, что большинство систем видеонаблюдения, установленных в организациях образования, не соответствуют стандартам и требованиям совместного приказа Министерства внутренних дел и Министерства образования и науки.

«В настоящее время во всех районах области ведется совместная работа полицейской службы и органов управления образования по анализу ситуации и принятию мер по приведению систем видеонаблюдения школ в соответствие требованиям совместного приказа», - сказала Г. Каримова.