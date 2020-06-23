Видеонаблюдение усилят на окраинах Тараза

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Проблемы жителей окраинного массива Кумшагал в Таразе выслушали представители руководства департамента полиции Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Отметим, что несколько лет назад в черту города Тараза вошел ряд дачных массивов и поселков Жамбылского и Байзакского районов. Теперь на этих окраинах областного центра местные власти решают проблемы инфраструктуры, дорог, транспорта, обеспечения учебными и медицинскими учреждениями. Также правоохранительными органами решаются вопросы общественной безопасности и правопорядка.

Население массива Кумшагал на сегодняшний день составляет 20 тысяч человек. Первый заместитель начальника департамента полиции Жамбылской области Бахыт Ратаев встретился с его жителями в СШ № 55.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, во встрече участвовали представители управления полиции города Тараза, местных исполнительных органов, управления образования, председатели дачных массивов и другие заинтересованные службы.

Бахыт Ратаев рассказал жителям Кумшагала о работе по предупреждению преступности в регионе, предоставил информацию о резонансных преступлениях, ответил на вопросы участников встречи и призвал население содействовать предотвращению любых правонарушений.

«Сотрудники полиции должны быть своевременно проинформированы обо всех противоправных действиях, совершаемых на территории, - сказал он. - Помощь населения в предотвращения преступлений и тесное взаимодействие с сотрудниками полиции просто неоценимы».

Жители массива Кумшагал обратились с просьбой оказать содействие в том, чтобы увеличить штат участковых инспекторов, выделить автотранспортное средство и построить отдельный опорный пункт. В массиве численностью более 20 тысяч человек охрану общественного порядка несут лишь трое местных инспекторов полиции.

Начальник управления полиции города Тараза Асылхан Заурбеков сообщил, что уже возможно усилить видеонаблюдение и ввести ежедневное патрулирование улиц дачных массивов. «В случае если администрация выделит землю или здание, можно будет открыть контрольно-пропускной пункт. На сегодняшний день назначены все необходимые мероприятия для проверки улиц и дач, а также по установке дорожных знаков и искусственных неровностей дорог».

Начальник ОП-2 управления полиции города Тараза Берик Налеков также призвал жителей к тесному сотрудничеству по обеспечению общественного порядка.

Старший инспектор по особым поручениям группы ювенальной полиции управления местной полицейской службы Канат Калжанов отметил, что жители массива Кумшагал должны позаботиться о том, чтобы их дети не выходили ночью на улицу.

«Недопустимо, чтобы дети бесконтрольно гуляли вблизи водохранилищ и водоемов, - сказал он. – А в отношении подростков, работающих в полях, необходимо соблюдать режим рабочего дня в соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан. Обо всех противоправных действиях с участием и в отношении несовершеннолетних необходимо незамедлительно сообщать на номер «102».