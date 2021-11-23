Видеокамеры установят на местах стихийных свалок в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске, в местах, где чаще всего образуются стихийные свалки мусора, планируют установить камеры видеонаблюдения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы акима города, тему ликвидации стихийных свалок вынесли на заседание акимата.

Каждый год, весной и летом, в Петропавловске проводят комплексное обследование территории на предмет выявления таких свалок. В этом году в городе обнаружили 54 несанкционированных мест размещения твердых бытовых отходов и строительного мусора. В результате 49 свалок ликвидировали. Пять убрать не удалось, поскольку расположены они на частной территории.

В горакимате добавили, что за создание стихийных свалок выписали 15 административных протоколов и выдали 18 предупреждений. Общая сумма штрафов составила 875 тысяч тенге.

«Для оперативного устранения нелегальных свалок жители города могут обратиться в ситуационный центр ikomek по номеру 109. В последующем обращения будут переданы исполнителям», - отметили в пресс-службе.

Тема стихийных свалок проблемная в целом для региона. В этом году по области их выявили более 300. На грани экологического кризиса ситуация с несанкционированным полигоном в Кызылжарском районе.