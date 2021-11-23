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    13:56, 23 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Видеокамеры установят на местах стихийных свалок в Петропавловске

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске, в местах, где чаще всего образуются стихийные свалки мусора, планируют установить камеры видеонаблюдения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы акима города, тему ликвидации стихийных свалок вынесли на заседание акимата.

    Каждый год, весной и летом, в Петропавловске проводят комплексное обследование территории на предмет выявления таких свалок. В этом году в городе обнаружили 54 несанкционированных мест размещения твердых бытовых отходов и строительного мусора. В результате 49 свалок ликвидировали. Пять убрать не удалось, поскольку расположены они на частной территории.

    В горакимате добавили, что за создание стихийных свалок выписали 15 административных протоколов и выдали 18 предупреждений. Общая сумма штрафов составила 875 тысяч тенге.

    «Для оперативного устранения нелегальных свалок жители города могут обратиться в ситуационный центр ikomek по номеру 109. В последующем обращения будут переданы исполнителям», - отметили в пресс-службе.

    Тема стихийных свалок проблемная в целом для региона. В этом году по области их выявили более 300. На грани экологического кризиса ситуация с несанкционированным полигоном в Кызылжарском районе.

    Теги:
    Северо-Казахстанская область Экология
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