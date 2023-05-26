Видеокамеры «Сергек» будут настраивать под изменения в законодательстве

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Иностранные поставщики программного обеспечения не смотрят на наши законы. Об этом заявил представитель компании «Коркем Телеком» Асет Ахметов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Отметим, что компания является разработчиком программного обеспечения камер фиксации «Сергек».

«В Казахстане выходит новый закон (о передвижении на электросамокатах), все импортные поставщики программного обеспечения не смотрят на наши законы. Понятно, что что-то стандартное, оно будет. Но если у нас сейчас появятся новые правила для самокатов, появятся новые госномера, естественно, импортные разработчики когда-нибудь это доделают, а местные разработчики как только закон объявили, он еще не вступил в силу и обсуждается, а мы уж настраиваем свои комплексы под новые законы», - сказал Асет Ахметов в интервью корреспонденту агентства в кулуарах форума «Цифровизация и новые технологии в сфере дорожной безопасности.

По его словам, большой плюс местных разработок в том, что они уже заточены под изменения в наше законодательство и работают с момента вступления закона в силу.

«И как только вступит закон в силу они уже работают. В этом большой плюс. Потому что в Европе наши проблемы давно уже пережили, они уже смотрят - кто на сотке печатает. У нас по телефону, когда разговариваешь (во время езды) за это штраф, а вот когда смотришь, это не штраф», - пояснил Асет Ахметов.

Он также прокомментировал вопрос налаживания производства своих камер фиксации нарушений.

«Налаживать производство своих камер бессмысленно. Это также как телефоны, вы же покупаете телефоны зарубежного производства, а налаживать их производство у нас смысла нет», - подчеркнул Асет Ахметов.