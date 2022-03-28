Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Другие государственные органы

Видеокамеры с датчиками на разбитие стекол установят на остановках в Петропавловске

Автор:  
Олеся Жуковень
28 Марта 2022, 03:29
Видеокамеры с датчиками на разбитие стекол установят на остановках в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске в этом году установят 188 камер видеонаблюдения. Об этом рассказали в пресс-службе городского отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Уже установили 50 видеокамер в парках и скверах. Появятся камеры в садоводческих обществах и на мусорных площадках.

«Остановочные павильоны в микрорайоне Хромзавод, Рабочий поселок, по улице Кизатова, от поселка Борки до поселка Солнечный, и конечная остановка по улице Потанина будут оснащены камерами видеонаблюдения с датчиками, которые фиксируют разбитие стекол и сигнализируют о повреждении остановочного павильона. Все камеры будут выведены в ситуационный центр Ikomek-109, Центр оперативного управления департамента полиции», - рассказали в пресс-службе.

В горакимате отметили, что именно в этих микрорайонах чаще всего остановки подвергаются вандализму. В сентябре прошлого года павильон разгромила молодая девушка, в январе хулиганы разбили за ночь сразу три павильона.


Северо-Казахстанская область   Безопасность   Видео   Общество  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной