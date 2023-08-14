Видеокамеры при личном осмотре задержанной журналистки объяснили в ДП области Жетысу

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В рамках досудебного расследования с санкции суда 11 августа проведен личный обыск журналистки Сандугаш Дуйсеновой. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции области, передает МИА «Казинформ».



«Процедура личного обыска проводилась в строгом соответствии с требованиями УПК следователем с участием криминалиста и в присутствии двух понятых (все одного пола с обыскиваемым лицом). Применение научно-технических средств (видеокамера) при производстве данного следственного действия обязательно и регламентировано УПК.

В результате личного обыска у гр-ки Д. каких-либо запрещенных предметов не обнаружено», - проинформировали в ДП.

Как сообщалось ранее, Сандугаш Дуйсенова является фигурантом уголовного дела, возбужденного по статье 147, часть 5 УК РК. Эта статья предусматривает ответственность за распространение информации о частной жизни, включая личную или семейную тайну, в публичном выступлении, произведении, в СМИ, через сети телекоммуникаций.

Журналистка была доставлена в отделение городской полиции.