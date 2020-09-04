Видеокамеры, освещение, кнопочные светофоры: как предотвращают аварии на дорогах Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В департаменте полиции Алматы рассказали о том, как полицейские снижают аварийность в городе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отмечают в полиции, одной из действенных мер профилактики дорожно-транспортных происшествий является привлечение к административной ответственности правонарушителей.

В целях снижения аварийности на дорогах в мегаполисе проводится ряд практических и организационных мероприятий:

– на основе карты анализа мест концентрации ДТП с пострадавшими устанавливаются видеокамеры, дополнительные дорожные знаки;

– проводятся оперативно-профилактические мероприятия, в том числе локального характера;

– осуществляются корректировки в маршруты автопатрулирования, с учетом оперативной обстановки;

– ручное регулирование в часы пик;

– во взаимодействии с государственными, негосударственными и неправительственными организациями, общественными формированиями, волонтерами и иными учреждениями осуществляются профилактические мероприятия, направленные на предотвращение ДТП;

– с 18-летними гражданами, впервые получившими водительские удостоверения, а также с лицами, имеющие временное удостоверение, проводятся занятия по дополнительному изучению ПДД, с демонстрацией роликов;

– изменение правил цвета разметки (заменить белый цвет сплошной, двойной сплошной, краев проезжей части на желтый). Доказано, что желтый цвет фокусирует на себе внимание и позволяет четко определять зоны, которые опасно или запрещено пересекать;

– проведение кампаний по всеобщему внедрению светоотражающих элементов в одежду пешехода;

– оснащение пешеходных переходов светодиодным освещением, установка кнопочных светофорных переходов в местах массового скопления людей.

Между тем за 8 месяцев 2020 года сотрудниками строевых подразделений департамента полиции города Алматы по линии обеспечения безопасности дорожного движения выявлено 120 025 нарушений ПДД.