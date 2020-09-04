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Видеокамеры, освещение, кнопочные светофоры: как предотвращают аварии на дорогах Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В департаменте полиции Алматы рассказали о том, как полицейские снижают аварийность в городе, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как отмечают в полиции, одной из действенных мер профилактики дорожно-транспортных происшествий является привлечение к административной ответственности правонарушителей.
В целях снижения аварийности на дорогах в мегаполисе проводится ряд практических и организационных мероприятий:
– на основе карты анализа мест концентрации ДТП с пострадавшими устанавливаются видеокамеры, дополнительные дорожные знаки;
– проводятся оперативно-профилактические мероприятия, в том числе локального характера;
– осуществляются корректировки в маршруты автопатрулирования, с учетом оперативной обстановки;
– ручное регулирование в часы пик;
– во взаимодействии с государственными, негосударственными и неправительственными организациями, общественными формированиями, волонтерами и иными учреждениями осуществляются профилактические мероприятия, направленные на предотвращение ДТП;
– с 18-летними гражданами, впервые получившими водительские удостоверения, а также с лицами, имеющие временное удостоверение, проводятся занятия по дополнительному изучению ПДД, с демонстрацией роликов;
– изменение правил цвета разметки (заменить белый цвет сплошной, двойной сплошной, краев проезжей части на желтый). Доказано, что желтый цвет фокусирует на себе внимание и позволяет четко определять зоны, которые опасно или запрещено пересекать;
– проведение кампаний по всеобщему внедрению светоотражающих элементов в одежду пешехода;
– оснащение пешеходных переходов светодиодным освещением, установка кнопочных светофорных переходов в местах массового скопления людей.
Между тем за 8 месяцев 2020 года сотрудниками строевых подразделений департамента полиции города Алматы по линии обеспечения безопасности дорожного движения выявлено 120 025 нарушений ПДД.
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