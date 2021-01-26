Видеокамеры на мусорных площадках и остановках установили в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске установили видеонаблюдение за мусорными площадками, автомобильными парковками и автобусными остановками, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы акима города, всего действуют 120 камер. Они помогают установить лиц, которые совершают мелкие хулиганства, вплоть до выброса мусора в неположенном месте, служат профилактикой автомобильных краж.

В пресс-службе отметили, что видеозаписи с камер связаны со службой IKOMEK-109. Материалы хранятся в их базе в течение недели.

Недавно в Петропавловске хулиганы разгромили три остановочных павильона общей стоимостью более 1,3 млн тенге. Их установили по камерам видеонаблюдения.