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    10:05, 26 Январь 2021 | GMT +6

    Видеокамеры на мусорных площадках и остановках установили в Петропавловске

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске установили видеонаблюдение за мусорными площадками, автомобильными парковками и автобусными остановками, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы акима города, всего действуют 120 камер. Они помогают установить лиц, которые совершают мелкие хулиганства, вплоть до выброса мусора в неположенном месте, служат профилактикой автомобильных краж.

    В пресс-службе отметили, что видеозаписи с камер связаны со службой IKOMEK-109. Материалы хранятся в их базе в течение недели.

    Недавно в Петропавловске хулиганы разгромили три остановочных павильона общей стоимостью более 1,3 млн тенге. Их установили по камерам видеонаблюдения.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Акимат
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