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Видеокамеры на казахстанских платных автодорогах теперь будут фиксировать скорость

Серик Сабеков
28 Марта 2023, 17:05
Видеокамеры на казахстанских платных автодорогах теперь будут фиксировать скорость

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Камеры, установленные на платных участках автодорог республиканского значения, теперь будут использовать еще и для фиксации скоростного режима. Об этом на брифинге в СЦК сообщил заместитель председателя Комитета автомобильных дорог МИИР РК Амангельды Беков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Эти камеры установлены на автодорогах республиканского значения, то есть камеры устанавливаются для сбора платности на дорогах. На сегодняшний день, как вы знаете, у нас всего 2 200 км платных автодорог. На остальных мы еще не ввели платность. Теперь мы планируем вот эти камеры использовать для измерения скорости», - сказал Амангельды Беков, отвечая на вопросы журналистов.

Теперь, по его словам, эти камеры будут интегрированы с системой МВД.

«Они будут уже передавать скоростной режим движущихся автомобилей. На сегодняшний день на трассе «Астана-Бурабай» эти камеры уже фиксируют превышения скорости, и поступают штрафы. В проекте мы из 25 тысяч км планируем 11 тысяч км автодорог сделать платными, то есть на 11 тысячах км будут установлены эти камеры. Их планируется установить до 2030 года», - добавил Амангельды Беков.


Транспорт   МВД РК   Дороги   МИИР РК  
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