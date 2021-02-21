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    17:51, 21 Февраль 2021 | GMT +6

    Видеокамерами оборудовали кабинеты следователей в ДЭР по столице

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В департаменте экономических расследований по городу Нур-Султану все кабинеты следователей оборудовали камерами видеонаблюдения с выводом на широкоформатный монитор в залах ожидания, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЭР.

    В департаменте напомнили, что, выступая 1 сентября 2020 года с Посланием народу Казахстана, Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что, несмотря на развитие системы видеонаблюдения в стране, в помещениях правоохранительных органов остаются «слепые» зоны, не позволяющие гарантировать безопасность граждан и верховенство закона.

    «Во исполнение поручения Главы государства для прозрачности и открытости процесса допроса в департаменте экономических расследований по городу Нур-Султану все кабинеты следователей оборудованы камерами видеонаблюдения с выводом на широкоформатный монитор в залах ожидания. По ним близкие и родственники допрашиваемых могут наблюдать за ходом следственных действий от начала до конца.

    В борьбе с теневой экономикой и при проведении системной превентивной работы в уголовном процессе для нас важно соблюдение прав и интересов граждан», - отметили в ведомстве.

    Нововведение позволяет обеспечить верховенство закона, безопасность граждан, прозрачность работы сотрудников департамента, недопущение недозволенных методов получения доказательств, предотвратить коррупционные проявления и снизить количество жалоб участников уголовного процесса.

    В любой момент по жалобе граждан либо при возникновении инцидентов можно осуществить проверку по видеозаписи и восстановить ход событий.


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