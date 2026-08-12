Видеогеймеры будут работать авиадиспетчерами в США

Федеральное управление гражданской авиации США наняло более 2000 авиадиспетчеров в этом году после кампании, ориентированной на видеогеймеров, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Вашингтоне со ссылкой на New York Post.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) почти достигло цели по набору авиадиспетчеров после того, как обратилось к геймерам.

Министр транспорта США Шон Даффи объявил, что федеральное агентство достигло 94% своей цели по набору персонала из числа геймеров, чьи навыки будут служить на благо обеспечению безопасности воздушного пространства Америки.

— Мы формируем самую сильную и квалифицированную рабочую силу в истории авиации, — написал Шон Даффи в посте в Facebook, посвященном новой группе геймеров, ставших государственными служащими.

По данным FAA, заядлые геймеры «продемонстрировали высокие когнитивные способности», такие как многозадачность, пространственное восприятие и умение решать проблемы.

Считается, что навыки, приобретенные на виртуальных полях сражений, действительно могут помочь обеспечить безопасность полетов. Исследование 2006 года показало, что геймеры лучше справляются с одновременным отслеживанием нескольких объектов, а исследование 2024 года подтвердило эти выводы, а также показало, что у них лучше развит «контроль внимания».

— Поскольку лишь около 25% геймеров имеют традиционное высшее образование, эти усилия направлены на привлечение талантливых молодых людей, выбирающих альтернативные карьерные пути, — пишет Федеральное управление гражданской авиации США о своей кампании по привлечению геймеров.

Ранее сообщалось, что около 500 самолетов Boeing пройдут проверку в США из-за возможных трещин.