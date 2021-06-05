Видеочеллендж ко Дню госсимволов стартовал в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В честь Дня государственных символов РК Алматинский государственный политехнический колледж запустил видеочеллендж среди колледжей города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Челлендж среди колледжей города Алматы запущен под хештегами #МеніңҚазақстаным #МеніңТуым #МемлекеттікРәміздер #БізБіргеміз #МеніңЕлімҚазақстан #ПолитехАлматы.

Первым челлендж стартовал в самом колледже, где с соблюдением всех мер санитарно-эпидемиологической безопасности преподаватели и студенты отметили праздник хоровым исполнением Государственного Гимна.

По словам руководства колледжа, видеочеллендж призван укрепить патриотические чувства, единство народа, а также является проявлением уважения к государственным символам.

«По роду деятельности мы часто представляем искусство, культуру, традиции, обычаи, историю нашей страны за рубежом. И при этом часто берём с собой Государственный флаг, сувениры с изображением государственных символов, чтобы люди в других странах знали наши государственные символы. О Казахстане говорят наши произведения. Когда на международных конкурсах высоко оценивают наше творчество, отмечая, что мы, представители Казахстана, когда видишь Государственный флаг Казахстана, возникает чувство гордости и радости за нашу страну», - рассказала заместитель директора по воспитательной части Асыл Абдраимова.

Также в этот день в колледже проведены классные часы посредством видеоконференции, где студентам рассказали историю государственных символов.

«Государственные символы олицетворяют независимость страны, любовь к своей земле. Студенты нашего политехнического колледжа неоднократно поднимали флаг Казахстана на чемпионатах WorldSkills за пределами Казахстана, где зарождались патриотические чувства, стремление трудиться на благо страны. Благодаря своей стране, мы можем передать через творчество богатую культуру, историю, искусство Казахстана», - добавила Асыл Абдраимова.