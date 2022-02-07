Видео задымления в одной из столичных школ прокомментировали в ДЧС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ -В социальных сетях появились кадры задымления в одной из столичных школ. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС.

Департамент по ЧС города Нур-Султан проинформировал, что вызовов и сообщений на номер экстренной службы 101 по данному случаю не поступало. Однако в целях безопасности учащихся и учителей школы для полного уточнения и осмотра здания школы на место были направлены сотрудники департамента.

По прибытию сотрудники ДЧС приступили к проведению проверочных мероприятий здания школы, где было установлено, что на первом этаже в помещении уборной произошло короткое замыкание сушильного аппарата для рук. Пострадавших не выявлено, занятия проходили в штатном режиме.

Департамент по чрезвычайным ситуациям города Нур-Султан напоминает о следующих рекомендациях в случае возникновения пожара: немедленно сообщить о случившемся в пожарную службу по номеру 101 , назвать адрес учреждения, место пожара и свою фамилию; сообщить о случившемся руководителю учреждения; принять меры по эвакуации учащихся и сотрудников; тушить пожар имеющимися средствами.

Ответственность за выполнение правил и регулярный контроль соблюдения режима пожарной безопасности в школе лежит на администрации. Электрооборудование и сети школы должны соответствовать требованиям, правилами тех эксплуатации. Любые неполадки в электроаппаратуре и неисправности в сетях, которые могут вызвать нагрев проводки, короткое замыкание, должны оперативно устраняться. Для приведения в безопасное состояние их необходимо незамедлительно отключать. Запрещено пользоваться приборами при обнаружении нарушения изоляции проводов, оставлять кабели под напряжением. Не разрешается размещать на компьютерах и оргтехнике воспламеняющиеся жидкости и материалы.