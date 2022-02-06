Видео задержания Дикого Армана во время январских событий появилось в сети
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В соцсетях появились кадры задержания криминального авторитета Дикого Армана во время январских событий в Алматы, передает МИА «Казинформ».
Спецоперация по задержанию проходила в одной гостиниц Алматы. При обыске у задержанного обнаружили оружие.
Напомним, 7 января сообщалось, что в Алматы полицейские задержали Армана Джумагельдиева, известного как Дикий Арман.
Позже в МВД рассказали подробности задержания криминального авторитета.
Так, в результате спецоперации в Алматы были задержаны шестеро членов преступной группировки во главе с лидером ОПГ Диким Арманом.
По данным МВД, преступники в ходе задержания попытались оказать сопротивление. При задержании у подозреваемых было изъято четыре полуавтоматических пистолета разных марок и калибров, боекомплекты к ним, холодное оружие и бронированный автомобиль.
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