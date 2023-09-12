Видео учителя о якобы проведенных уроках патриотизма распространилось в Караганде
Сегодня в социальных сетях появилось видео учителя школы №5 города Караганды, где он заявляет о своем заявлении в прокуратуру.
«До меня дошла информация, что в 2022-2023 учебном году не преподавался такой предмет как «патриотизм и глобальные компетенции». Официально вам заявляю, я - Жарликов Игорь Юрьевич, направил письменное заявление в областную прокуратуру Карагандинской области и сообщил, что требую привлечь за халатность, я назвал кого», - сообщает учитель истории школы №5 Игорь Жарликов.
Причиной всему, по словам учителя, является тот факт, что учителя заставляют учеников написать о том, что в прошлом учебном году у них вели предмет «Патриотизм и глобальные компетенции». К тому же он сообщил, что учителя угрожали детям.
«Сейчас ко мне на перемене подошли учащиеся 11 класса и сообщили «Игорь Юрьевич, нам под приказ и назвали фамилию людей, нас заставляют писать, что предмет «патриотизм и глобальные компетенции» у нас проводился. И пугают нас, то есть угрожает нам, что если мы так не напишем, у нас будут проблемы». Я еще раз заявляю, никогда не бойтесь, если вы сказали правду. Наш Казахстан и так уже, так сказать, коррумпированное государство. Последние бюджетные деньги разворовывают. Зарплату, которую должны были получать преподаватели, которые якобы вели «патриотизм и глобальные компетенции», это деньги ваших родителей налогоплательщиков. Но самое главное сейчас это вы и ваша позиция», - говорит на видео учитель.
Затем он просит учеников в присутствии двух педработников школы ответить на вопрос «Действительно ли проводили этот предмет?». На что школьники хором отвечают «нет».
Как пояснили в управлении образования Карагандинской области, специальная комиссия уже проводит проверку в школе.
«Озвученные публично учителем школы №5 И. Жарликовым сведения в отношении фиктивного проведения уроков в одном из классов будут изучены и проверены органами прокуратуры. В случае неподтверждения указанных в видеозаписи сведений, администрация школы оставляет за собой право обратиться в судебные органы для защиты деловой репутации. Кроме того, отсутствие преподавателя на занятиях в последующие после записи видеообращения дни, расценивается как прямое нарушение трудового законодательства», -сообщили в ведомстве.
В областной прокуратуре сообщили, что данная видеозапись и слова учителя уже проверяют уполномоченные органы.