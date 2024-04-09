Видео с сотрудником в автосалоне прокомментировали в акимате Атырауской области

Видео, на котором сотрудник акимата Атырау разглядывает автомобили в автосалоне «Toyota центр» в рабочее время, прокомментировали в областном акимате, передает корреспондент агентства Kazinform.

Отметим, что 8 апреля текущего года в социальных сетях было распространено видео, на котором сотрудник акимата Атырау разглядывает автомобили в автосалоне центра «Toyota» в рабочее время.

Снимающий видео блогер, отмечает, что в то время, когда все борются с паводками, заместитель акима города занят поиском автомобиля.

Однако, как пояснили в пресс-службе областного акимата, запечатленный на видео А. Ибрагимов находился в салоне с целью поиска запасных частей для ремонта автомобилей, находящихся на балансе акимата города.

— Он не является заместителем акима. С января 2024 года А. Ибрагимов работает главным специалистом сектора благоустройства и озеленения Атырауского городского управления ЖКХ и жилищной инспекции, — уточнили в пресс-службе.

В акимате добавили, что блогер Р. Баязиев совершил фальсификацию и распространил неверную информацию