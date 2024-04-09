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    22:43, 08 Апрель 2024 | GMT +6

    Видео с сотрудником в автосалоне прокомментировали в акимате Атырауской области

    атырау акимат
    Фото: кадр из видео

    Видео, на котором сотрудник акимата Атырау разглядывает автомобили в автосалоне «Toyota центр» в рабочее время, прокомментировали в областном акимате, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Отметим, что 8 апреля текущего года в социальных сетях было распространено видео, на котором сотрудник акимата Атырау разглядывает автомобили в автосалоне центра «Toyota» в рабочее время.

    Снимающий видео блогер, отмечает, что в то время, когда все борются с паводками, заместитель акима города занят поиском автомобиля.

    Однако, как пояснили в пресс-службе областного акимата, запечатленный на видео А. Ибрагимов находился в салоне с целью поиска запасных частей для ремонта автомобилей, находящихся на балансе акимата города.

    — Он не является заместителем акима. С января 2024 года А. Ибрагимов работает главным специалистом сектора благоустройства и озеленения Атырауского городского управления ЖКХ и жилищной инспекции, — уточнили в пресс-службе.

    В акимате добавили, что блогер Р. Баязиев совершил фальсификацию и распространил неверную информацию

    — Заявляем, что не приветствуем попытки граждан, считающих себя общественными активистами, во время чрезвычайной ситуации природного характера искажать информацию, путем провокации государственных служащих различными способами, — добавили в госоргане.

    Теги:
    Атырауская область Акимат Видео Социальные сети
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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