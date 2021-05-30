Видео селевого потока в Чарынском каньоне появилось в сети

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В сети появились кадры селевого потока в Чарынском каньоне. Видео очевидцев происшествия разместил на своем YouTube-канале официальный представитель Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана Талгат Уали, передает МИА «Казинформ».

«29 мая текущего года в 13:35 в ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том, что произошел грязе-селевой выброс по нижней части Чарынского каньона в Уйгурском районе Алматинской области, в результате чего пострадали 6 человек и погибло 2 человека, из них один несовершеннолетний, 1 человек пропал без вести. Пострадавшим людям оказана экстренно-медицинская помощь, по без вести пропавшему организованы поисково-спасательные работы», - уточнил официальный представитель МЧС РК Талгат Уали.





В ведомстве добавили, что грязе-селевой выброс произошёл в связи с резким изменением погодных условий (кратковременный сильный ливневый дождь с градом, продолжительностью около 15 минут).