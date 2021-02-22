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    15:00, 22 Февраль 2021 | GMT +6

    Видео с залезающим через форточку спасателем удивило жителей ВКО

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    СЕМЕЙ.КАЗИНФОРМ - Спасатели Семея забрались в квартиру пенсионерке через форточку, чтобы ей помочь, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на городское управление по чрезвычайной ситуации.

    В УЧС рассказали, что 21 февраля в службу спасения «112» поступило сообщение о том, что престарелая женщина упала в квартире и не может самостоятельно открыть входную дверь. Спасатели оперативно выехали на место происшествия.

    «При помощи лестницы поднялись к окну первого этажа, через форточку проникли в квартиру и открыли дверь изнутри. В жилом помещении находилась женщина, 1938 года рождения. Сотрудники службы ЧС помогли бабушке подняться и усадили ее на диван, далее их помощь не потребовалась», - пояснили в пресс-службе.

    Отметим, что спасателя в соцсетях назвали гимнастом, так как он виртуозно смог пролезть в форточку и оперативно помочь пожилой женщине.

    Тем временем УЧС просят жителей быть бдительными и не оставлять без присмотра детей и людей пожилого возраста. Они посоветовали устанавливать замки, которые не будут позволять захлопнуться входной двери.



    Теги:
    МЧС Восточно-Казахстанская область Видео Общество Происшествия
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