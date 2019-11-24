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вчера 16:19
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Видео с выступлением Ержана Максима на Eurovision Junior 2019 появилось в Сети
ГЛИВИЦЕ. КАЗИНФОРМ – На официальной странице Eurovision Junior 2019 в Youtube появилось выступление нашего юного соотечественника Ержана Максима, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Напомним, Ержан Максим выступил в финале конкурса Eurovision Junior 2019. Юный артист исполнил песню «Арманнан қалма». К слову, Ержан исполнил свою песню на английском и казахском языках. Как говорил ранее сам певец, эта песня о том, что нужно мечтать и не сдаваться.
Финал Детского Евровидения проходит в польском городе Гливице. Казахстан на конкурсе представляет юный казахстанский артист Ержан Максим. На престижном конкурсе казахстанец защищает не только честь своей страны, но и представляет весь тюркский мир.
Казахстан во второй раз принимает участие в Детском Евровидении. В 2018 году в Минске от нашей страны выступала Данэлия Тулешова.
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