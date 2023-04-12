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Видео с «уплывающим» мостом прокомментировали в акимате в СКО

Автор:  
Олеся Жуковень
12 Апреля 2023, 09:21
Видео с «уплывающим» мостом прокомментировали в акимате в СКО Скрин из видео instagram.com/sko_kz

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Жители Северо-Казахстанской области в социальных сетях распространяют видеоролик с понтонным мостом у села Соколовки, который «смыло» вниз по течению ледоходом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Автор видео за кадром говорит, что аппарель оборвалась. Слышно, как кто-то кричит людям, чтобы отошли.

Акимат Кызылжарского района заявил, что комментарий и пост не соответствуют действительности.

«10 апреля, по мере подъёма уровня воды в реке Есиль, акиматом района проведены ежегодные работы по временному снятию понтонного моста сообщением «Соколовка - Большая Малышка». Работы проведены согласно предусмотренному плану, а именно со стороны села Соколовки сняты аппарели, которые закреплены к имеющимся фундаментным блокам. А со стороны села Большая Малышка сняты автокраном. В настоящее время мост находится на плаву. В дальнейшем будет пришвартован к берегу», - прокомментировали в райакимате.

Мост соединял села Соколовка и Большая Малышка. Пока его не вернули, добираться придется через Петропавловск. Расстояние увеличится с двух до 70 км.


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