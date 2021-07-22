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Видео с участием известного украинского гонщика-дрифтера снимут в Нур-Султане

22 Июля 2021 14:45
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Видео с участием известного украинского гонщика-дрифтера снимут в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице Казахстана состоятся съемки видеоролика Nur-Sultan Drift Challenge с участием украинского гонщика – победителя международных чемпионатов Александра Гринчука, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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С 20 по 26 июля 2021 года состоятся съемки видеоролика Nur-Sultan Drift Challenge с участием украинского гонщика – победителя международных чемпионатов Александра Гринчука. Целью проекта является продвижение бренда столицы за счет инструментов Product Placement в качестве площадки «Кино-Дестинации» для съемки международных фильмов, рекламных роликов, клипов и других активностей.

Как сообщают организаторы, за счет съемки эффектного ролика планируется показать международным кино- и видеосообществам готовность страны и города к принятию больших международных проектов, уникальность для съемок высокобюджетных кинопроектов и экшн-видео.

Александр Гринчук - атлет бренда Red Bull, трехкратный чемпион Украины, обладатель третьего места на чемпионате Европы, многократный участник и победитель международных чемпионатов. Дрифткар: RedBull350Z.

По замыслу, Александр Гринчук получает уведомление об обновлении на его любимой гоночной игре, в которую он играет между реальными соревнованиями. Обновление включает в себя новую локацию: город Нур-Султан. Надев VR-очки «Гриня» отправляется, в привычной ему экстремальной манере, изучать новую локацию на своём RedBull350Z, меняя в настройках время, погоду, и прочие «настройки» новой локации, которая вдохновит его посетить этот город в конце этой истории.


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#Нур-Султан  
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Автор:

Серик Сабеков

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