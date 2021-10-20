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    11:47, 20 Октябрь 2021 | GMT +6

    Видео с сотрудниками ЛОП в аэропорту Нур-Султана: начата служебная проверка

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В социальных сетях распространилось видео с участием сотрудников Линейного отдела полиции (ЛОП), которых запугивает якобы их начальник, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На видео говорится, что начальник линейного отдела полиции столичного аэропорта запугивал сотрудников, а также бил.

    Видео инцидента прокомментировали в полиции на транспорте.

    «По факту распространения видеоролика с участием сотрудников Линейного отдела полиции сообщаем, что по данному факту проводится служебная проверка, о ее результатах сообщим дополнительно», - сообщили в пресс-службе департамента полиции на транспорте Нур-Султана.

    Фото:instagram.com/efir.kefir
    Теги:
    Астана Аэропорт Видео Общество Правоохранительные органы
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