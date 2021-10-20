Видео с сотрудниками ЛОП в аэропорту Нур-Султана: начата служебная проверка

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В социальных сетях распространилось видео с участием сотрудников Линейного отдела полиции (ЛОП), которых запугивает якобы их начальник, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На видео говорится, что начальник линейного отдела полиции столичного аэропорта запугивал сотрудников, а также бил.

Видео инцидента прокомментировали в полиции на транспорте.

«По факту распространения видеоролика с участием сотрудников Линейного отдела полиции сообщаем, что по данному факту проводится служебная проверка, о ее результатах сообщим дополнительно», - сообщили в пресс-службе департамента полиции на транспорте Нур-Султана.

Фото:instagram.com/efir.kefir