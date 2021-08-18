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Видео с привязанными к унитазам детьми прокомментировали в Атырау

18 Августа 2021 22:55
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Видео с привязанными к унитазам детьми прокомментировали в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В управлении координации занятости и социальных программ Атырауской области прокомментировали видео с привязанными к унитазам детьми, распространяемое в социальных сетях, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Как проинформировала заместитель руководителя управления координации занятости и социальных программ Атырауской области Альфия Тулегариева, это видео было снято сестрой-хозяйкой Улбике Бисекеновой 8 апреля 2021 года. Съемка велась в Центре оказания специальных социальных услуг №3 Атырауской области.

По данному инциденту руководством управления координации занятости и социальных программ Атырауской области были проведены собрания с коллективом, а также разъяснительные беседы с сотрудниками Центра. Руководителем управления было применено дисциплинарное взыскание в виде строгого выговора в отношении директора за несоблюдение должного контроля.

Альфия Тулегариева также сообщила, что в связи с инцидентом областной прокуратурой в июне была проведена комплексная проверка на соблюдение законности по защите прав детей центра. С участием первого заместителя акима области и с представителем НПО был совершен выезд в центр, где был проведен осмотр находящихся там детей. Также было проведено выездное заседание комиссии по делам несовершеннолетних с участием заместителя акима области, прокуратуры, депутатов, СМИ, государственных органов, где члены комиссии провели обход центра, проверили состояние детей, их питание.

«Вместе с тем, в центре произошла кража имущества, в которой была замешана сестра-хозяйка Улбике Бисекенова. Согласно действующему законодательству она была временно отстранена от работы до выяснения обстоятельств дела. В данное время У. Бисекенова не является сотрудником центра. Кроме того, сотрудниками центра было написано коллективное заявление в отношении У. Бисекеновой на имя прокурора области, где говорится о несоблюдении ею служебной этики, воровстве, клевете и других нарушениях. На сегодняшний день управлением полиции города Атырау проводятся проверочные мероприятия в отношении распространенной У. Бисекеновой видеозаписи», — сказала заместитель руководителя управления координации занятости и социальных программ Атырауской области Альфия Тулегариева.


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#Атырауская область   #Права человека   #Генпрокуратура  
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Автор:

Виктор Сутягин

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