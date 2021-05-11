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    15:44, 11 Май 2021 | GMT +6

    Видео с привязанным человеком к легковушке прокомментировали в полиции Павлодара

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ -Видео с привязанным человеком к легковушке прокомментировали в полиции Павлодара. Ехавшая по Павлодару машина с привязанным к ней предметом, похожим на человека, была частью съёмки фильма «Ага», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Видео было снято в городе Павлодаре в 2019 году при съёмках фильма «Аға». К автомашине был привязан манекен человека, при съемках фильма никто не пострадал», - сообщил первый заместитель начальника департамента полиции Павлодарской области Жаскайрат Каиров.

    Он сказал, что по видео, попавшему в соцсеть, проведена проверка. Оно было опубликовано в социальных сетях.
    Напомним, ранее полиция начала проверку по видео, попавшему в соцсеть.
    Антон Гагарин.



    Фото и видео ДП Павлодарской области.


    Теги:
    МВД РК Видео Правоохранительные органы Павлодарская область
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