ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ -Видео с привязанным человеком к легковушке прокомментировали в полиции Павлодара. Ехавшая по Павлодару машина с привязанным к ней предметом, похожим на человека, была частью съёмки фильма «Ага», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Видео было снято в городе Павлодаре в 2019 году при съёмках фильма «Аға». К автомашине был привязан манекен человека, при съемках фильма никто не пострадал», - сообщил первый заместитель начальника департамента полиции Павлодарской области Жаскайрат Каиров.

Он сказал, что по видео, попавшему в соцсеть, проведена проверка. Оно было опубликовано в социальных сетях.

Напомним, ранее полиция начала проверку по видео, попавшему в соцсеть.

Антон Гагарин.



Фото и видео ДП Павлодарской области.