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    16:39, 24 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Видео с перестрелки в Караганде появилось в соцсетях

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В социальных сетях появилось видео со вчерашней перестрелки в Караганде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как стало известно с видео, взятого с камер уличного видеонаблюдения, перестрелка началась на Юго-Востоке Караганды, по улице Таттимбета.

    Злоумышленники, которые были на автомобиле ВАЗ 2114, начали стрелять в сторону BMW X6. Также, выезжая с парковки на проезжую часть, водитель ВАЗ 2114 задел проезжавшую мимо машину и попытался скрыться.

    Тем временем водитель внедорожника, в которого стреляли, развернулся и поехал за нападавшими.

    Ранее сообщалось , что в результате разборок пострадал полцейский, который пытался задержать преступников.

    Вчера был задержан 27-летний подозреваемый. В настоящее время его допрашивают.



    Кадр из видео



    Теги:
    Общество Карагандинская область Борьба с преступностью Происшествия Караганда Происшествия, ЧС
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