Видео с перестрелки в Караганде появилось в соцсетях

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В социальных сетях появилось видео со вчерашней перестрелки в Караганде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как стало известно с видео, взятого с камер уличного видеонаблюдения, перестрелка началась на Юго-Востоке Караганды, по улице Таттимбета.

Злоумышленники, которые были на автомобиле ВАЗ 2114, начали стрелять в сторону BMW X6. Также, выезжая с парковки на проезжую часть, водитель ВАЗ 2114 задел проезжавшую мимо машину и попытался скрыться.

Тем временем водитель внедорожника, в которого стреляли, развернулся и поехал за нападавшими.

Ранее сообщалось , что в результате разборок пострадал полцейский, который пытался задержать преступников.

Вчера был задержан 27-летний подозреваемый. В настоящее время его допрашивают.

















Кадр из видео