Видео с нетрезвым мужчиной с удостоверением Антикора прокомментировали в антикоррупционном ведомстве

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Агентстве РК по противодействию коррупции прокомментировали видео, где мужчина в нетрезвом состоянии после совершения ДТП предъявлял служебное удостоверение сотрудника антикоррупционной службы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщила на брифинге старший офицер Агентства Динара Кулумбетова, в ходе розыска был задержан некий гражданин Абдуллаев.

«Установлено, что служебные удостоверения лжесотрудников были изготовлены кустарным способом», — пояснила она.

Представитель Агентства РК по противодействию коррупции добавила, что задержанный ранее совершил тяжкое общеуголовное преступление. Это видео было распространено в социальных сетях

Ранее сообщалось о фактах, когда мошенники, представляясь сотрудниками Агентства РК по противодействию коррупции, брали большие взятки у граждан.