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    17:39, 26 Февраль 2021 | GMT +6

    Видео с нетрезвым мужчиной с удостоверением Антикора прокомментировали в антикоррупционном ведомстве

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Агентстве РК по противодействию коррупции прокомментировали видео, где мужчина в нетрезвом состоянии после совершения ДТП предъявлял служебное удостоверение сотрудника антикоррупционной службы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщила на брифинге старший офицер Агентства Динара Кулумбетова, в ходе розыска был задержан некий гражданин Абдуллаев.

    «Установлено, что служебные удостоверения лжесотрудников были изготовлены кустарным способом», — пояснила она.

    Представитель Агентства РК по противодействию коррупции добавила, что задержанный ранее совершил тяжкое общеуголовное преступление. Это видео было распространено в социальных сетях

    Ранее сообщалось о фактах, когда мошенники, представляясь сотрудниками Агентства РК по противодействию коррупции, брали большие взятки у граждан.


    Теги:
    Борьба с преступностью Правоохранительные органы
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