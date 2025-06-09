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    13:23, 09 Июнь 2025 | GMT +5

    Видео с нашествием саранчи в Костанайской области распространяется в Сети

    Тревогу забили жители южных районов области. Саранча покрыла участок дороги на автотрассе Торгай – Шили – Милысай, передает корреспондент агентства Kazinform.

    саранча
    Фото: кадр из видео

    Видео с места разместили в социальных сетях очевидцы в Жангельдинском районе Костанайской области.

    Автор за кадром отмечает, что саранча угрожает и безопасности движения по этой дороге.

    В Костанайской областной территориальной инспекции Комитета госинспекции в АПК МСХ РК заявили, что вдоль трассы проводились химические обработки с использованием аэрозольных газогенераторов и сверхлегкой авиации.

    – Из-за погодных условий отрождение саранчовых идет неравномерно, стадные саранчовые собираются на прилегающих территориях в наиболее прогретых открытых местах (площадки, дороги), – сообщается в комментарии.

    Также в территориальной инспекции подчеркнули что посевных территорий вблизи трассы не имеется.

    – В Жангельдинском районе обследовано 124,8 тысячи га, в том числе 86,8 тысячи га подлежат обработке, из них уже обработано 78,8 тысячи га. В обследовании задействовано 69 человек, работает 15 единиц специальной техники. Создан оперативный штаб по координации защитных мероприятий под председательством заместителя акима района, – уточнили в ведомстве.

    Но специалисты отметили, что задерживают проведение плановых работ плохие погодные условия (порывистые ветра, осадки), которые не позволяют обеспечить безопасность и эффективность применения средств защиты растений и соблюдение регламентированных требований к проведению защитных мероприятий.

    В мае сообщалось, что развитие саранчи зафиксировали на юге Костанайской области.

    Теги:
    Саранча Регионы Казахстана Регионы Минсельхоз Костанайская область
    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор
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