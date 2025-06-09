Видео с нашествием саранчи в Костанайской области распространяется в Сети

Видео с места разместили в социальных сетях очевидцы в Жангельдинском районе Костанайской области.

Автор за кадром отмечает, что саранча угрожает и безопасности движения по этой дороге.

В Костанайской областной территориальной инспекции Комитета госинспекции в АПК МСХ РК заявили, что вдоль трассы проводились химические обработки с использованием аэрозольных газогенераторов и сверхлегкой авиации.

– Из-за погодных условий отрождение саранчовых идет неравномерно, стадные саранчовые собираются на прилегающих территориях в наиболее прогретых открытых местах (площадки, дороги), – сообщается в комментарии.

Также в территориальной инспекции подчеркнули что посевных территорий вблизи трассы не имеется.

– В Жангельдинском районе обследовано 124,8 тысячи га, в том числе 86,8 тысячи га подлежат обработке, из них уже обработано 78,8 тысячи га. В обследовании задействовано 69 человек, работает 15 единиц специальной техники. Создан оперативный штаб по координации защитных мероприятий под председательством заместителя акима района, – уточнили в ведомстве.

Но специалисты отметили, что задерживают проведение плановых работ плохие погодные условия (порывистые ветра, осадки), которые не позволяют обеспечить безопасность и эффективность применения средств защиты растений и соблюдение регламентированных требований к проведению защитных мероприятий.

В мае сообщалось, что развитие саранчи зафиксировали на юге Костанайской области.