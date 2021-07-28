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Видео с наездом на пешехода в Жезказгане шокировало пользователей соцсетей

28 Июля 2021 16:15
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Видео с наездом на пешехода в Жезказгане шокировало пользователей соцсетей

ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ – Видео с наездом на пешехода опубликовали в популярном паблике Жезказгана. На кадрах видно, как внедорожник сбивает пожилую женщину на пешеходном переходе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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На странице одного из популярных пабликов Жезказгана опубликовали видео с места ДТП. На кадрах видно, что пожилая женщина переходит дорогу на пешеходе. И через мгновение ее сбивает внедорожник. От удара женщину откидывает на несколько метров. Водитель выбегает из машины и пытается помочь пострадавшей. Сейчас женщина находится в реанимации.

«Пациентка в реанимации. Тяжелая сочетанная политравма, перелом ребер, перелом таза, травма грудной клетки. Состояние стабильно тяжелое», - прокомментировали в пресс-службе управления здравоохранения Карагандинской области.

Как водитель не заметил пешехода, сейчас выясняют полицейские.

«За рулем автомашины Nissan Patrol был 50-летний водитель. По предварительным данным, он, двигаясь по улице Сейфуллина со стороны улицы Абая в сторону улицы Аманжолова, допустил наезд на 67-летнего пешехода. В результате ДТП женщина с различными травмами доставлена в медицинское учреждение. Факт зарегистрирован, и назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение», - отметили в пресс-службе ДП Карагандинской области.



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#Карагандинская область   #ДТП   #Видео   #МВД РК  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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